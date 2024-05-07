Kenan Karaman attı, Schalke 04 ligde kaldı!

Almanya'nın köklü kulübü Schalke 04, Osnabrück'ü 4-0 mağlup ederek Bundesliga 2'de kalmayı garantiledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.05.2024 - 21:33
Kenan Karaman attı, Schalke 04 ligde kaldı!
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Bundesliga 2'nin 32. hafta maçında Schalke 04, deplasmanda Osnabrück ile karşılaştı. Millerntor Stadı'nda oynanan maçı Schalke 4-0 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 2 ve 75. dakikalarda Topp, 5. dakikada Kenan Karaman, 65. dakikada Ouedraogo kaydetti.

Milli oyuncu Kenan Karaman maça 11'de başladı ve 46. dakikada yerini Ouedraogo'ya bıraktı.

Alınan bu sonuçla birlikte puanını 40'a çıkaran Schalke, küme hattıyla arasındaki puan farkını 8'e çıkardı ve ligde kalmayı garantiledi. 25 puanda kalan Osnabrück ise ligde kalma şansını mücizelere bıraktı.

Ligin bir sonraki haftasında Schalke, Rostock ile oynayacak. Osnabrück ise Saint Pauli ile karşılaşacak.


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