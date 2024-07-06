Kenan Karaman'dan 4 yıllık imza
Bundesliga 2 ekiplerinden Schalke 04, Kenan Karaman ile yeni sözleşme imzalandığını bildirdi. Milli futbolcunun kontratı 2028'e kadar uzatıldı.
Schalke 04, Kenan Karaman ile 2028'e kadar geçerli yeni Sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kenan Karaman imza sonrası yaptığı açıklamada, "Schalke'deki sözleşmemmi uzattığım için çok mutluyum. İki yılda kulüp ve taraftarlarla aramda özel bir ilişki gelişti. Bana duydukları güven sebebiyle yönetim kuruluna ve teknik direktörümüze teşekkür ederim. Yeni takımımızla birlikte kulübü sportif açıdan daha ileri taşımak istiyorum. Önümüzdeki yılları sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.
Kenan Karaman geride bıraktığımız sezonda çıktığı toplam 31 maçta 14 gol, 9 asistlik istatistik yakalamıştı.
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