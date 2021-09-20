Kenan Nuhut’a anlamlı ödül
Medya Basın Birliği derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen medya ödülleri yapılan törenle sahiplerine verildi. Bir çok dalda ödül verilirken Yılın Spor adamı ödülü CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve CHP Kurulu Başkanıda olan Eski Halter Federasyonu Başkanı Kenan Nuhut’a verildi.
Medya Basın Birliği derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen medya ödülleri yapılan törenle sahiplerine verildi.
Düzenlenen ödül töreninde Kenan Nuhut yaptığı açıklamada; Bulunduğum görev siyasi ama önceliğimiz Gençlik ve Spor bu ikisini Spor ve Gençliği İyi yerlere taşımak zorundayız, bu nedenle ben arkadaşlarım bunun için çalışıyoruz. Sporun her branşında inançla, azimle, gayretle ve kararlılıkla emek veren tüm sporcu kardeşlerimize onlara destek olan hocalarını, her zaman yanlarında olan kıymetli ailelerini bu vesileyle tebrik etmek istiyorum.
Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Spora büyük önem veriyor ve Türk Sporunun hak ettiği yere gelmesini istiyor.
Bu ödülü bana layık gören seçici kurula ve bu organizasyona emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.
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