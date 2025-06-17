Kenan Yıldız'dan Türk futbol tarihine geçen başarı!

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli yıldız Kenan Yıldız, 50 milyon Euro piyasa değerine ulaşarak Türk futbol tarihine geçti.

Transfermarkt'ın Serie A için yaptığı son piyasa değeri güncellemesinde Kenan'ın değeri 45 milyon Euro'dan 50 milyon Euro'ya yükseltildi. Bu artışla birlikte Kenan Yıldız, şimdiye kadar bir Türk futbolcunun ulaştığı en yüksek piyasa değerine sahip oyuncu oldu.

Juventus altyapısından A takıma yükseldiği günden bu yana gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki futbolcu, özellikle 2024/2025 sezonundaki istikrarlı çıkışıyla Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdi.

TÜRK FUTBOL TARİHİNDE BİR İLK

Kenan'ın 50 milyon Euro'luk piyasa değeri, bugüne dek Türk futbol tarihinde görülmemiş bir seviye olarak kayıtlara geçti.

Daha önce en yüksek değere ulaşan Türk futbolcular arasında 45 milyon Euro ile Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Arda Turan, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü yer alıyordu.