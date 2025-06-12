Fenerbahçe oyuncularını göndermiyordu... Hidayet Türkoğlu'ndan Milli Takım'daki 'kriz' için açıklama!

Fenerbahçe, Eylül 2024'te oynanan Galatasaray-Panathinaikos maçında derbi skoruna gönderme yaparak 3-1 işareti yapan Ergin Ataman'ın A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda görev aldığı sürece Milli Takım'a sporcu göndermeyeceğini açıklamıştı.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Takım hakkında TRT Spor kanalına açıklamalarda bulundu. Türkoğlu, yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe ile yaşadıkları 'oyuncu göndermeme' krizine de değindi.

Hidayet Türkoğlu, Sertaç Komsuoğlu'nun konuya dair açıklamalarını çok değerli bulduğunu söyledi:

"Ortada bir yanlış vardı. Hocamız (Ergin Ataman) olsun, biz olalım... Bunu her zaman dile getirdik. Çözülmesi için çaba gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz. Fenerbahçe de bizim çabamızdan dolayı, Milli Takım ve ülkemize zarar verilmemesi açısından Sertaç Bey değerli bir açıklama yaptı, kendisine teşekkür ediyorum. Hatalar yapılır. Düzeltmek için yapılan çabaları da değerli bulmak gerekir. Şu an süreci iki taraf saygı çerçevesi içerisinde yürütüyor."

"BIBEROVIC BU YAZ OLMAYACAK"

Tarık Biberovic konusuna değinen Türkoğlu, "Tarık Biberovic maalesef bu yaz Milli Takımımızda Türk statüsünde oynayamayacak" dedi.

Türkoğlu, Shane Larkin'in devşirme oyuncu olarak milli takıma dönüşünden de bahsetti:

"Hocamız, Shane Larkin'in yeniden milli takımın bir parçası olmak istediğini dile getirdi. Bu nedenle kendisine bir şans daha vermek istedik. Larkin, milli takımda oynama konusuna gerçekten çok istekli ve olumlu yaklaşıyor. Bu da bizi mutlu ediyor."

SERTAÇ KOMSUOĞLU NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, Tivibu Spor ekranlarında konuya dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu konuyla ilgili tepkimizi ve neye tepki verdiğimizi biliyorsunuz. Milli Takım'ın hocasının oyunun içine bu kadar girmemesi gerekiyor. Buna tepkimizi de verdik. Bir de gerçek var söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Biz bu konuda federasyon başkanımızla da konuşuyoruz.

Biz, ülkemizin iddialı olarak yarışacağı bir turnuvada, Fenerbahçe olarak üstümüze ne düşüyorsa yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Biz mesajı verdik, gerekli mesajların da alındığı kanaatindeyim. Zaten onunla ilgili cevaplar da geldi bize. Dediğim gibi konu vatansa bizim için gerisi teferruattır."







