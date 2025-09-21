Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kenan Yıldız, Juventus'ta tarihe geçip rekoru kırdı

21.09.2025 15:53:00
Cumhuriyet Spor
İtalya Serie A’da Juventus’un Verona’ya konuk olduğu maçta Kenan Yıldız kulüp tarihine geçti.

Serie A’da sezona 3’te 3’le başlayan Juventus ilk puan kaybını Verona deplasmanında yaşadı. Igor Tudor’un ekibi, öne geçtiği karşılaşmada Verona’yla 1-1 berabere kaldı.

Juventus’ta sezona iyi bir başlangıç yapan Kenan Yıldız, Verona karşısında da ilk 11’de sahaya çıktı. Milli futbolcu, bu karşılaşmayla birlikte Juventus tarihine geçti.

İtalyan ekibinde Bremer maça yedekler arasında başlarken Manuel Locatelli ikinci yarıda kenara geldi. Locatelli’nin oyundan çıkmasının ardından kaptanlık bandı Kenan Yıldız’a geçti.

Milli futbolcu, Juventus tarihinde kaptan olan en genç oyuncu olarak kayıtlara geçti. Ek olarak takımın eski futbolcularından Paulo Dybala’nın ardından ilk defa 10 numarayı giyen bir oyuncu, Juventus’ta kaptanlık bandını taktı.

