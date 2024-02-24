Kenan Yıldız için rekor bonservis talebi: Tarihe geçebilir!
İtalya Serie A ekibi Juventus, milli oyuncu Kenan Yıldız'ın bonservis bedelini belirlediği iddia edildi. Kenan Yıldız söz konusu rakama transfer olması halinde Türk futbolcu tarihe geçecek.
Juventus forması giyen 18 yaşındaki Kenan Yıldız gündem olmaya devam ediyor.
Milli futbolcu için her gün yeni bir transfer iddiası ortaya atılırken, Juventus'un Kenan Yıldız'ı kısa vadede satma gibi bir düşüncesinin olmadığı İtalyan basınında yer aldı.
BONSERVİS BEDELİNİ BELİRLEDİRLER
NTV Spor'un Tuttosport'tan aktardığı habere göre Juventus, Kenan Yıldız'ın bonservisini belirledi.
Buna göre İtalyan devi, milli futbolcumuzdan en az 80 milyon Euro'luk gelir bekliyor.
TARİHE GEÇEBİLİR!
Kenan Yıldız'ın transferinin söz konusu rakama gerçekleşmesi halinde milli futbolcu "En yüksek bonservis ödenen Türk futbolcu" olarak tarihe geçecek.
REKOR ARDA TURAN'A AİT
Bu alandaki rekor 34 milyon Euro ile Arda Turan'a ait.
Barcelona, an itibarıyla Eyüpspor'un teknik direktörlüğünü yapan Arda Turan'ı 2015-16 sezonu başında Atletico Madrid'den 34 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.
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