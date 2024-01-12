Kenan Yıldız muhteşem vurdu, Juventus yarı finale uçtu!
Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın takımı Juventus, İtalya Kupası çeyrek finalinde kendi sahasında ağırladığı Forsinone'yi 4-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
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İtalya Kupası çeyrek final maçında Juventus ile Frosinone karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'nda oynanan maçı Juventus 4-0 kazandı.
Juventus'a galibiyeti getiren golleri 11 (P), 38 ve 48. dakikalarda Arkadiusz Milik ile 61. dakikada milli futbolcu Kenan Yıldız'dan geldi.
İlk 11'de maça çıkan Kenan Yıldız, karşılaşmada 78 dakika süre aldı.
Bu sonuçla birlikte Juventus, adını bir üst tura yazdıran ekip oldu.
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