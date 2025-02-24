Kenan Yıldız oynadı, Juventus tek golle kazandı!
İtalya Serie A'nın 26. haftasında Juventus, deplasmanda Cagliari'yi 1-0 mağlup etti.
İtalya Serie A'nın 26. haftasında Juventus, deplasmanda Cagliari ile karşılaştı. Sardegna Arena'da oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı.
Juventus'a galibiyeti getiren golü 12. dakikada Dusan Vlahovickaydetti.
Bu sonuçla birlikte üst üste 4. galibiyetini alan Juventus, 49 puana yükselerek 4. sıraya yerleşti. 25 puanda kalan Cagliari ise 15. sırada konumlandı.
Serie A'da bir sonraki hafta Cagliari, Bologna'ya konuk olacak. Juventus ise Hellas Verona'yı ağırlayacak.
KENAN YILDIZ GOLE ÇOK YAKLAŞTI
Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı. Yıldız, maçın 22. dakikasında gole çok yaklaştı. Juventus'ta rakip yarı alana gönderilen uzun topu kontrol eden Kenan, ceza sahası için sağında kaleci karşı karşıya kaldı, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ancak kaleci Caprile açıyı iyi kapattı ve topu uzaklaştırmayı başardı.
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