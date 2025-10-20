Kenan Yıldız UEFA'ya konuştu: 'Ben benim, kimseye benzemiyorum'

Juventus'ta forma giyen milli futbolcum Kenan Yıldız, Real Madrid maçı öncesi UEFA'ya bir röportaj verdi.

Milli oyuncusunun açıklamaları şu şekilde:

-"Juventus'un büyük bir tarihi var. 10 numaralı formayı giymek senin için ne ifade ediyor?"

Kenan Yıldız: "İlk başta ‘Aman Tanrım, 10 numarayı giyebilecek miyim?’ diye düşündüm. Ama sonra buna fazla önem vermedim. Sadece o numarayı giymek, parlamak ve eğlenmek istedim. Dürüst olmak gerekirse, numara oynamaz, sahada futbolcu oynar. Bu yüzden her zaman elimden gelenin en iyisini yapmak ve yeteneklerimi göstermek istiyorum. Umarım şimdiye kadar iyi gitmiştir ve böyle devam etmek istiyorum."

"KİMSEYE BENZEMİYORUM"

-"Avrupa'nın en yetenekli oyuncularından biri olarak görülüyorsun. Bu, senin için her zaman daha iyisini yapmak için bir teşvik mi?"

Kenan Yıldız: “Tabii ki, bu büyük bir motivasyon ama ben her zaman kendime odaklanıyorum. Karşılaştırmaları pek sevmem. Ben benim, kimseye benzemiyorum. Bu yüzden sadece kendime bakıyorum.”

-"Dünya futbolunun en büyük isimleriyle rekabet edebilme fikri seni heyecanlandırıyor mu?"

Kenan Yıldız: “Kesinlikle evet. Beni heyecanlandırıyor çünkü çocukken orada olmayı hayal ederdim ve şimdi benim adım da başrol oyuncularının arasında. Yani, evet, bu büyük bir gurur ve muazzam bir duygu.”

"TEK KELİMEYLE İNANILMAZ"

-"İlk kez Real Madrid ile Santiago Bernabeu'da karşılaşacaksın. Heyecanlı mısın?"

“Evet, bu harika. Her çocuk o stadyumda oynamayı hayal eder. Bence dünyanın en güzel stadyumlarından biri ve şimdi orada oynayabilmek bir hayalin gerçekleşmesi gibi. Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir kulüple karşılaşmak ise tek kelimeyle inanılmaz. Her şeyin yolunda gitmesini ve harika bir maç oynamayı umuyorum.”

"DEL PIERO EFSANE, BEN YENİ BAŞLIYORUM"

-"Santiago Bernabéu demişken, Alessandro del Piero'nun bu stadyumda attığı ünlü iki gol tarihe geçti. Juventus'un 10 numaralı formasını giymek nasıl bir duygu? İnsanlar seni Del Piero ile karşılaştırdığında, özellikle de onun attığı gollere benzer goller attığında nasıl hissediyorsun?"

Kenan Yıldız: "Harika bir duygu. 10 numaralı forma her çocuğun hayalidir ve şimdi böyle bir kulüpte bu formayı giyiyorum. Her zaman onunla kendimi karşılaştırılmaktan hoşlanmadığımı söylerim, çünkü o bir efsane, kariyerini bitirdi, ben ise daha yeni başlıyorum. Kendi hikayemi yazmak istiyorum. Ama evet, o her zaman hayran olduğum kişilerden biri ve şimdi bu kulüpte onun forması giyebildiğim için gurur duyuyorum."