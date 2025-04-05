Kenan Yıldız'a büyük övgü: 'Gerçek şampiyonlar asla tatmin olmaz'
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un teknik direktörü Igor Tudor milli futbolcu Kenan Yıldız hakkında açıklamalarda bulundu.
Juventus Teknik Direktörü Igor Tudor, ligde Roma ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.
Hırvat teknik adam, milli futbolcu Kenan Yıldız ile ilgili, "Kenan Yıldız, kendisini futbola vermiş bir oyuncu. Yeteneği ortada ve hepimiz bunu görüyoruz. Her futbolcunun gelişmesinde ve çalışmasında istikrar olmalı, gerçek şampiyonlar asla tatmin olmaz. Hala yapacağı çok iş var ama başlangıç noktası çok iyi" ifadelerini kullandı.
Tudor, Kenan'ın Roma maçında ilk 11'de olup olmayacağına yönelik sorunun ardından, "Göreceğiz" yanıtını verdi.
Juventus'ta bu sezon 42 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 7 gol attı ve 4 asist yaptı.
Etiketler: #Kenan Yıldız #juventus #Igor Tudor
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