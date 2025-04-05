Thiago Motta'dan Kenan Yıldız iddialarına cevap: 'Bunu söyleyen yalancıdır'
Juventus'un eski teknik direktörü Thiago Motta, Kenan Yıldız'a söylediği iddia edilen sözlerin gerçeği yansıtmadığını belirtip, "Bu olay hiç yaşanmadı" dedi.
İtalya Serie A'da bu sezon zirvenin uzağında kalan Juventus'taki görevinden ayrılan Thiago Motta yaşananları anlattı. Motta, Juventus'taki dönemini hayal kırıklığı olarak nitelendirirken Kenan Yıldız'la ilgili de konuştu.
NTV Spor'da yer alan habere göre; Motta, Corriere della Serra'ya verdiği röportajda Juventus'ta çalıştığı dönem ve takımdan ayrılışıyla ilgili, "Olay hala çok sıcak olduğu için analiz yapmak zor. Elbette hayal kırıklığına uğradım çünkü özellikle İtalya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde işler umduğumuz gibi gitmedi. Ancak başarısızlıktan bahsedenlere katılmıyorum. Sezon başında öncelikli hedefimiz olan lig dördüncülüğüne bir puan kala çalışmalarımız yarıda kaldı" dedi.
Motta sözlerini şöyle sürdürdü:
"Görevi büyük bir heyecanla kabul ettiğimde bunun üç yıllık bir proje olacağını biliyordum. Juventus seviyesindeki takımlarda kazanmak gerektiğini çok iyi biliyorum. Proje kesinlikle istediğimiz veya hayal ettiğimiz gibi gitmedi."
Kenan Yıldız'a antrenmanda "Sen Messi değilsin" dediği iddialarıyla ilgili Motta, "Kenan'la böyle bir olay yaşanmadı. Ben Kenan'a hiç böyle bir şey söylemedim. Oyuncularımdan çok şey istedim. Teknik direktör olarak elbette prensiplerim var. İşleri yapmanın en iyi yolunu bulmak için her zaman tartışabiliriz, ancak her zaman olumlu bir şekilde ve karşılıklı saygıyla. Kenan'la hiç böyle bir durum yaşamadım. Bunu söyleyen de yalancıdır" açıklamasında bulundu.
Kenan Yıldız'dan övgüyle bahseden Motta şunları söyledi:
"Birçok maçta ilk 11'de oynayan, potansiyeli yüksek, genç bir oyuncu, çünkü bunu her zaman hak etti. Formunun daha düşük olduğu anlarda onu korumak için oynatmıyordum. Kenan'ın gelecekte başrolde olacağını düşünüyorum çünkü yeteneğinin ötesinde çocukken de şampiyon bir karakterdi. Oyuncu olarak büyük bir doğal yeteneğe sahip ama en büyük özelliği çalışma, kendini geliştirme isteği ve işleri ciddiye alması."
Motta ayrıca, "Böyle bir zihniyette ve çalışma kültüründe bu kadar genç birini bulmak kolay değil. Bütün bunlar, teknik ve fiziksel kalitesiyle birleşince onu mükemmel bir oyuncu yapıyor. 2005 doğumlu bir oyuncu, böyle çalışmaya devam ederse geleceği kesinlikle harika olacak" değerlendirmesinde bulundu.
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