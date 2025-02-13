Trabzonspor, Juventus'u devirdi: Son 16'ya adını yazdırdı!
UEFA Gençlik Ligi son 32 turunda Trabzonspor, konuk ettiği İtalya'nın Juventus takımını 1-0 yenerek son 16 turuna kaldı.
Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi son 32 turunda Juventus'u 1-0 yenerek adını son 16'ya yazdırdı.
Papara Park'ta oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda Yiğit Kemal Turan'ın ayağından gelen golle Trabzonspor karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi'nde adını son 16 takım arasına yazdırdı. Son 16 turu maçları, İsviçre'nin Nyon kentinde 14 Şubat'ta çekilecek kura sonrasında 4-5 Mart'ta oynanacak.
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yardımcıları karşılaşmayı tribünden takip etti.
Etiketler: #trabzonspor #juventus #UEFA Gençlik Ligi
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