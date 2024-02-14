Kenyalı atlet yine ceza aldı: Sarah Chepchirchir'e 8 yıl men!

2017 yılında koşulan Tokyo Maratonu'nu kadınlarda birincilikle bitiren Kenyalı atlet Sarah Chepchirchir, doping nedeniyle ceza aldı.

AA
Yayınlanma: 14.02.2024 - 21:54
Kenyalı atlet yine ceza aldı: Sarah Chepchirchir'e 8 yıl men!
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Kenyalı atlet Sarah Chepchirchir'e doping yaptığı gerekçesiyle 8 yıl men cezası verildi.

Atletizmde Dürüstlük Birimi'nden (AIU) yapılan açıklamaya göre, doping numunesinde testosterona rastlanan 39 yaşındaki sporcu, 22 Aralık 2023'ten itibaren 8 yıl boyunca atletizm faaliyetlerine katılamayacak.

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TOKYO MARATONU'NU KAZANMIŞTI

Chepchirchir, 2017 yılında atletizmde sezonun 6 büyük yarışından biri olan Tokyo Maratonu'nu kadınlarda kazanmıştı.

Kenyalı atlet, 2019 yılında da biyolojik pasaportundaki anormallikler nedeniyle 4 yıl men cezası almıştı.


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