Kenyalı atlet yine ceza aldı: Sarah Chepchirchir'e 8 yıl men!

Yayınlanma: 14.02.2024 - 21:54

Güncelleme: 14.02.2024 - 21:54

Kenyalı atlet Sarah Chepchirchir'e doping yaptığı gerekçesiyle 8 yıl men cezası verildi.

Atletizmde Dürüstlük Birimi'nden (AIU) yapılan açıklamaya göre, doping numunesinde testosterona rastlanan 39 yaşındaki sporcu, 22 Aralık 2023'ten itibaren 8 yıl boyunca atletizm faaliyetlerine katılamayacak.

TOKYO MARATONU'NU KAZANMIŞTI

Chepchirchir, 2017 yılında atletizmde sezonun 6 büyük yarışından biri olan Tokyo Maratonu'nu kadınlarda kazanmıştı.

Kenyalı atlet, 2019 yılında da biyolojik pasaportundaki anormallikler nedeniyle 4 yıl men cezası almıştı.