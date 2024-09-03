Kerem Aktürkoğlu, Benfica'ya imzayı attı: Milli oyuncudan ilk açıklama!

Yayınlanma: 03.09.2024 - 16:05

Güncelleme: 03.09.2024 - 16:05

Benfica, Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna kattığını açıkladı. Portekiz temsilcisi, milli futbolcunun transferi için Galatasaray'a 12 milyon Euro ve sonraki satışın karından yüzde 10 pay ödeyecek.

Benfica'ya 5 yıllık imza atan Kerem Aktürkoğlu, transferi sonrası açıklamalarda bulundu.

"HEDEFİM ŞAMPİYONLUK"

Benfica'da 17 numaralı giyecek milli futbolcu, "Her şeyden önce burada olmaktan çok mutluyum. Benfica'nın Avrupa'da büyük bir kulüp olduğunu biliyorum. Menajerim bana söylediğinde çok mutlu oldum. Hemen gelmek ve kupalar kazanmak istedim" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarına devam eden 25 yaşındaki oyuncu, "Her zaman galibiyetler almak ve kupalar kazanmak konusunda hırslıyım. Bu sezon, takımla birlikte lig şampiyonluğunu kazanacağız. Hedefim bu" diye konuştu.

"RAKİPLERE BÜYÜ YAPMAK İSTİYORUM"

Taraftara mesaj yollayan Kerem Aktürkoğlu, "Taraftarlara sonuna kadar savaşacağımın sözünü verebilirim. Sahada her zaman yüzde 100'ümü vereceğim. Takım arkadaşlarıma her zaman yardım edeceğim. Ve tabii ki kupalar kazanacağız" açıklamasında bulundu.

Kerem ayrıca, "Gerçekten rakiplere 'expelliarmus' (Harry Potter'da rakipleri silahsız bırakmak) büyüsü yapmak istiyorum. Hedefim bu ve rakiplerime bunu yapmayı umuyorum" sözlerini sarf etti.