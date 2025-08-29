Fenerbahçe'ye maliyeti belli oldu: Benfica, Kerem Aktürkoğlu transferini duyurdu!

Fenerbahçe, Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna kattı. Portekiz ekibi, transferi resmen duyurdu.

Benfica'nın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada transferin mali detayları paylaşıldı. Buna göre Fenerbahçe, Benfica'ya 22.5 milyon Euro bonservis ödeyecek. Ek olarak anlaşmada 2.5 milyon Euro'luk bonuslar yer alacak.

Benfica'nın açıklamasında, "Benfice, Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardı. Ayrıca Galatasaray, kârdan pay maddesiyle ilgili bilgilendirildi" denildi.

GALATASARAY'IN KAZANDIĞI PARA

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'ya satarken futbolcunun sonraki satışının kârından yüzde 10'luk pay alacağını KAP'a bildirmişti.

Sarı-kırmızılıların milli futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer olması sonrası kasasına girecek para da belli oldu.

Galatasaray, 12 milyon Euro'ya Benfica'ya sattığı Kerem Aktürkoğlu'nun 22.5 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye transfer olması sonrası kasasına 1 milyon 50 bin Euro koyacak.

YENİDEN SÜPER LİG'DE

Benfica'ya geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan transfer olan Kerem Aktürkoğlu, 1 sezon sonra yeniden Süper Lig'de forma giyecek.

Kerem Aktürkoğlu, Türkiye'de 24 Erzicanspor, Karacabey Belediyesi, Başakşehir ve Bodrum FK formalarını giymişti.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN KARİYERİ

Kerem Aktürkoğlu, Benfica kariyerinde 58 maça çıkarken 17 gol ve 13 asist kaydetti.

Milli futbolcu, Galatasaray formasını giydiği dönemde 179 maça çıkarken 46 gol ve 42 asistle oynadı.

26 yaşındaki futbolcu Karacebey Belediyespor, 24 Erzincanspor ve Bodrum FK'da toplam 97 maça çıkarken 27 gol atıp 3 asist yaptı.

EN PAHALI TRANSFER

Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi oldu. Sarı-lacivertliler, milli futbolcu için bonuslarla birlikte 25 milyon Euro ödeyecek.

Bir önceki rekor, 19 milyon 500 bin Euro ile Youssef En-Nesyri'ye aitti.