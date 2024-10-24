Kerem Aktürkoğlu gol attı: Benfica kendi evinde yıkıldı!
Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında kendi sahasında ağırladığı Feyenoord'a 3-1 mağlup oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Benfica, sahasında Feyenoord ile karşı karşıya geldi. Estadio da Luz Stadyumu'nda oynanan ve Halil Umut Meler'in düdük çaldığı maçta kazanan 3-1'lik skorla Feyenoord oldu.
Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Ayase Ueda ile 33 ve 90. dakikalarda Antoni Milambo kaydetti. Benfica'nın tek golü milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Kerem, 66. dakikada fileleri havalandırdı. 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Benfica formasıyla Devler Ligi'nde 3. golünü attı.
ORKUN KÖKÇÜ FORMA GİYDİ
Benfica'da Kerem 90 dakika sahada kalırken, Orkun Kökçü 72. dakikada oyundan çıktı.
Bu sonucun ardından Benfica, 6 puanda kaldı. Feyenoord, 6 puana yükseldi.
Benfica, Devler Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Bayern Münih deplasmanına gidecek. Feyenoord, sahasında Salzburg ile karşı karşıya gelecek.
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