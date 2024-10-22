Kerem Aktürkoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş sözleri: 'Kendi camialarına şirin olacaklar diye...'

Portekiz Ligi ekibi Benfica forması giyen milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, internet üzerinden açtığı canlı yayında konuştu. Kerem Aktürkoğlu, açtığı yayında Fenerbahçeli oyuncu Mert Hakan Yandaş hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Kerem Aktürkoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş sözleri: 'Kendi camialarına şirin olacaklar diye...'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.10.2024 - 13:39

Portekiz'de Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu, transfer olduğu günden bu yana adeta harikalar yaratıyor. Performansıyla adından söz ettiren yıldız futbolcu internet üzerinden canlı yayın açtı ve açıklamalarda bulundu.

Kerem Aktürkoğlu canlı yayında 21 bin kişiyle doğum gününü kutladı. "Annem bana 'Doğum gününde yalnız olacaksın, hep aklım seninle' dedi. Ben de 'Anne yayın açarım yalnız olmam' dedim. Annem için açtım bu yayını. Yalnız olmadığımı görsün" diyen Kerem Aktürkoğlu daha sonra annesini canlı yayında aradı.

Annesini aradıktan sonra marketten aldığı keki de çıkaran Aktürkoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Anacım ne yapıyorsun? Selamün aleyküm. 21 bin kişiyle birlikte doğum günümü kutluyorum anne. Yalnız değilim. Kekim de burada. Marketten aldım."

MERT HAKAN SORUSUNA CEVAP

Kendisine ısrarla gelen Mert Hakan Yandaş sorularına yanıt veren Aktürkoğlu isim vermeden şu ifadeleri kullandı:

"Boş verin ya atlamasınlar şimdi. Kendilerine rol biçmesinler. Atlıyorlar konuşuyorlar. Kendi camialarına şirin olacaklar diye başka yere çekiyorlar. Konuşmaya değmez." 


Etiketler: #kerem aktürkoğlu #mert hakan yandaş #Benfica #galatasaray

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