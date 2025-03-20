Kerem Aktürkoğlu maçın yıldızını açıkladı!
UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Macaristan'ı 3-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nda Kerem Aktürkoğlu, maçın ardından görüşlerini aktardı.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Macaristan'ı 3-1 mağlup etti.
Millilerimizde 1 gol 1 asist yapan Kerem Aktürkoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
"KALEYE YAKIN OYNAMAK BENİM İÇİN GÜZEL"
Mücadeleyi değerlendiren Kerem, "Bugün farklı bir rolde, hocamla kampa geldikten sonra konuştuk, böyle oynatmak istediğini söyledi. Ben de takıma yardımcı olacaksam pozisyonun fark etmeyeceğini söyledim. Kaleye yakın oynamak benim için güzel. Önemli olan bugünkü galibiyetti. Çok güzel bir atmosfer vardı. İstanbul'da oynamanın özlemini yaşıyorduk. Taraftarımıza teşekkür ederiz. Daha işimiz bitmedi. Bunun bilincindeyiz. A Ligi'ne çıkmak istiyoruz. Ülkemiz her şeyin en iyisini hak ediyor. İnşallah ikinci maçta da bunu tamamlarız" dedi.
"UMARIM ÜLKEMİZE BU GURURU YAŞATIRIZ"
Açıklamalarına devam eden milli futbolcu, "Daha iyi oynadığımız maçlar büyük rakiplere karşı oluyor. Biz oralarda da kendimizi gösterebiliriz. Daha büyük rakiplere karşı mücadele edebileceğimizi gösterdik. O yüzden hedefimiz A Ligi. Umarım ülkemizi bu gururu yaşatırız" ifadelerini kullandı.
"ASİSTİM, GOLÜMDEN DAHA GÜZELDİ"
Yaptığı asistin, attığı golden daha güzel olduğunu söyleyen 26 yaşındaki futbolcu, "Asistim çok daha güzeldi. Golde topu göremedim, omuzumla attım. Güzel bir goldü. Oğuz'u da takdir etmek lazım. İki asistle maçın yıldızı bence. Hepimiz çok güzel oynadık. Bütün arkadaşlarımın ayağına sağlık" sözlerini sarf etti.
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