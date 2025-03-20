Oğuz Aydın milli takımdaki hedefini açıkladı!

UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Macaristan'ı 3-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nda Oğuz Aydın maçın ardından görüşlerini aktardı.

Oğuz Aydın milli takımdaki hedefini açıkladı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 20.03.2025 - 22:48

A Milli Takım'da Oğuz Aydın, Macaristan karşılaşmasının ardından konuştu.

Oğuz Aydın, "Mutluyuz. 2007'den beri Macaristan'ı yenememiştik. Bu jenerasyon bunu başardı. İki asistim için mutluyum" dedi.

"EN BÜYÜK HEDEFİM..."

Açıklamalarına devam eden başarılı futbolcu, "Daha bir şey bitmedi. Daha ikinci maç var. İnşallah orada fişi çekeceğiz. Çok güzel bir gruba sahibiz. Orada turu geçeceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Oğuz Aydın, son olarak, "Hayallerim var ama bunun için konuşmak için erken. En büyük hedefim milli takımda kalıcı olup tarih yazmak" dedi.


Etiketler: #Oğuz Aydın #A Milli Takım #Macaristan

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