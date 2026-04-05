Kerem Aktürkoğlu'ndan Beşiktaş derbisi sonrası şampiyonluk açıklaması!

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş derbisi sonrası açıklamalarda bulundu.

Maça iyi başladıklarını ancak değerlendiremedikleri pozisyonlar nedeniyle zorlandıklarını belirten Kerem Aktürkoğlu, "Çok önemli bir maçtı. Önemini biliyorduk. Maça çok iyi başladık. Ben de dahil çok fırsat kaçırdık. Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Son dakikada bulmamız bizi ve taraftarımızı strese soktu. Çok iyi bir galibiyet aldık" dedi.

"MAALESEF HER ŞEY BİZİM ELİMİZDE DEĞİL"

Şampiyonluk yarışına dair konuşan milli futbolcu, "Maç maç bakacağız. Puan farkına değil kendi futbolumuza, galibiyetlerimize odaklanacağız. Bekleyeceğiz, maalesef her şey bizim elimizde değil. Başaracak bir takıma sahibiz. Çok kaliteli oyunculara sahibiz. Taraftarımız muhteşem. Onlara hasret kaldıkları şampiyonluğu inşallah kazandırırız" ifadelerini kullandı.

Kaçırdığı pozisyona da değinen Kerem, "Bu maçlar biraz stresli oluyor. Maç başında golü atsaydık çok daha farklı olurdu bizim için. Atamadıkça bizde ve taraftarımızda stres oluyor. Profesyoneliz, stresi kaldırmamız lazım. Ben de rahat atmam gereken bir golü atamadım. Hem biz hem taraftarlarımız bir daha bu stresi yaşamayız" sözlerini sarf etti.

"HOCAMIZIN TERCİHİYDİ İLK 11'DE OLMAMAM AMA..."

İlk 11'de başlamamasına ilişkin de konuşan Kerem Aktürkoğlu, "Hocamızın tercihiydi ilk 11'de olmamam ama benim yerime oynayan arkadaşım da çok iyi mücadele etti" diyerek açıklamalarını tamamladı.