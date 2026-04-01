24 yıllık hasret sona erdi... İşte milli takımın Dünya Kupası'ndaki rakipleri!

A Milli Futbol Takımı, Kosova'yı 1-0 mağlup ederek adını 2026 FIFA Dünya Kupası'na yazdırdı.

Milli takımın 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki rakipleri ise ev sahiplerinden ABD, Paraguay ve Avustralya oldu.

MİLLİ TAKIMIN FİKSTÜRÜ

A Milli Futbol Takımı, ilk maçını 13 Haziran'da Avustralya ile Kanada'nın Vancouver kentinde oynayacak.

Milli takım ardından 19 Haziran'da Paraguay ile San Francisco'da yer alan Levi's Stadyumu'nda, gruptaki son maçımızı ise ev sahibi ABD ile Los Angeles'ta yer alan SoFi Stadyumu'nda karşılaşacağız.

Milli takımın fikstürü şu şekilde:

13 Haziran TSİ 07.00 | Türkiye – Avustralya

19 Haziran 07.00 | Türkiye – Paraguay

25 Haziran 05.00 | Türkiye – ABD