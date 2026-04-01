24 yıllık hasret sona erdi... İşte milli takımın Dünya Kupası'ndaki rakipleri!

1.04.2026 00:07:00
A Milli Futbol Takımı, Kosova'yı 1-0 mağlup ederek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Milli takımın Dünya Kupası'ndaki rakipleri de belli oldu.

A Milli Futbol Takımı, Kosova'yı 1-0 mağlup ederek adını 2026 FIFA Dünya Kupası'na yazdırdı.

Milli takımın 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki rakipleri ise ev sahiplerinden ABD, Paraguay ve Avustralya oldu.

MİLLİ TAKIMIN FİKSTÜRÜ

A Milli Futbol Takımı, ilk maçını 13 Haziran'da Avustralya ile Kanada'nın Vancouver kentinde oynayacak.

Milli takım ardından 19 Haziran'da Paraguay ile San Francisco'da yer alan Levi's Stadyumu'nda, gruptaki son maçımızı ise ev sahibi ABD ile Los Angeles'ta yer alan SoFi Stadyumu'nda karşılaşacağız.

Milli takımın fikstürü şu şekilde:

13 Haziran TSİ 07.00 | Türkiye – Avustralya

19 Haziran 07.00 | Türkiye – Paraguay

25 Haziran 05.00 | Türkiye – ABD

U21 Milli Futbol Takımı, U21 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 6. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Hırvatistan'a 3-0 mağlup oldu.
A Milli Futbol Takımı'nın deneyimli oyuncusu İrfan Can Kahveci, Kosova maçı öncesi görüşlerini aktardı. İrfan Can Kahveci, "Otelimize saldırı bizi etkilemedi. Böyle bir şey bekliyorduk. Bizi düşürebileceklerini düşünüyorlar ama Türk milletini tanıyamadılar galiba" ifadelerini kullandı.
A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Kosova maçı ile birlikte önemli bir rekora imza attı.