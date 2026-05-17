Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına başarı sözü: 'Seneye çok daha farklı şeyler konuşacağız'

17.05.2026 22:53:00
Fenerbahçe forması giyen Kerem Aktürkoğlu, 3-3 sona eren Eyüpspor maçı sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı. Kerem Aktürkoğlu "Seneye çok daha farklı şeyler konuşacağız" dedi ve Fenerbahçeli taraftarlara başarı sözü verdi.

Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'nin sahasında Eyüpspor ile 3-3 berabere kaldığı maçın ardından konuştu. 

Milli futbolcunun açıklamaları şöyle:

"Fenerbahçe forması giydiğim için çok mutlu ve gururluyum. Bir an bile bu formayı giydiğim için pişmanlık yaşamayacağım. Bu öncelikle bilinsin.

Daha güzel şeyler yaşatmak isterdik ama her şey de hayır var. Ne olacağını bundan sonra bilemeyiz. Taraftara ve camiama inanıyorum. Galibiyetle bitirmek isterdik, üzgünüz. Onlardan özür dileriz.

"SÖYLENECEK ÇOK ŞEY VAR AMA..."

Söylenecek çok şey var ama söylemek istemiyorum. Bu sezonu sıkıntılı şekilde atlattık. Seneye çok güzel günler olacak, ben buna inanıyorum ve taraftarımız da inansın. Bizi her yerde desteklediler, Allah razı olsun. Daha iyisini yapabilirdik, olmadı.

Seneye çok daha farklı şeyler konuşacağız.

"TARAFTARIMIZA MUTLU GÜNLER YAŞATACAĞIMIZA SÖZ VERİYORUM"

Ben bir karar aldım ve Fenerbahçe'yi tercih ettim. Çok mutlu ve gururluyum. Taraftarımıza mutlu günler yaşatacağımıza söz veriyorum.

Dünya Kupası ülkemiz için çok önemli. Yıllar sonra gidiyoruz. Çok yorucu bir sezon oldu. Dünya Kupası heyecanı farklı. Hepimiz bunun hayalini kurduk. Oraya gittiğimiz için mutluyuz ama orada da başarılı olmamız lazım. Ülkemizin ve bizim buna ihtiyacımız var. İnşallah takım ayırt etmeden birliktelik olur. Orada da başarılı olacağız."

6 gollü karşılaşmada kazanan çıkmadı: Eyüpspor, Fenerbahçe karşısında son nefeste lige tutundu Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Eyüpspor'u konuk etti. Gol düellosu şeklinde geçen maç 3-3 sona erdi. Bu sonuçla Eyüpspor kümede kaldı. Süper Lig'den düşen son takım ise Antalyaspor oldu.
Fenerbahçe Beko normal sezonu lider tamamladı: Basketbol Süper Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 96-86 yenerek normal sezonu lider tamamladı. Ligde play-off eşleşmeleri de belli oldu.
Eyüpspor'un 2. golünün ardından... Fenerbahçe taraftarından futbolculara tepki Fenerbahçeli taraftarlar, Eyüpspor maçında rakiplerinin ikinci golünün ardından kendi oyuncularına tepki gösterdi.