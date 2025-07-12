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Kerem Aktürkoğlu'ndan transferde ters köşe!

Kerem Aktürkoğlu'ndan transferde ters köşe!

12.07.2025 12:00:00
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Cumhuriyet Spor
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Kerem Aktürkoğlu'ndan transferde ters köşe!

Ayrılık kararını yönetime bildirdiği ifade edilen Kerem Aktürkoğlu'nun olası yeni adresi için de çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Geçen sezon transfer olduğu Benfica'da başarılı bir sezon geçiren Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibiyle yolları ayırabilir.

Önceki gün milli futbolcunun Benfica'dan ayrılmak istediği belirtilmişti. Kerem Aktürkoğlu'nun bu talebini yönetime sunduğu iddia edildi.

Transfer feed'in Portekiz basınına dayandırdığı habere göre, Kerem Aktürkoğlu için PSV harekete geçti

Hollanda ekibinin, Kerem için somut adımlar atmaya hazırlandığı ve 26 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katabileceği aktarıldı. Öte yandan İtalya'dan Bologna'nın da  milli yıldız için devreye girebileceği belirtildi.

 

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