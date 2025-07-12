Kerem Aktürkoğlu'ndan transferde ters köşe!

Geçen sezon transfer olduğu Benfica'da başarılı bir sezon geçiren Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibiyle yolları ayırabilir.

Önceki gün milli futbolcunun Benfica'dan ayrılmak istediği belirtilmişti. Kerem Aktürkoğlu'nun bu talebini yönetime sunduğu iddia edildi.

Transfer feed'in Portekiz basınına dayandırdığı habere göre, Kerem Aktürkoğlu için PSV harekete geçti

Hollanda ekibinin, Kerem için somut adımlar atmaya hazırlandığı ve 26 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katabileceği aktarıldı. Öte yandan İtalya'dan Bologna'nın da milli yıldız için devreye girebileceği belirtildi.