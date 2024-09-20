Kerem Aktürkoğlu, Portekiz basınına konuştu: 'Kendimi rahat hissediyorum'

Yayınlanma: 20.09.2024 - 09:58

Güncelleme: 20.09.2024 - 10:23

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta maçında Benfica, deplasmanda Kızılyıldız'ı 2-1 yenerken, Portekiz takımını galibiyete Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü taşıdı.

Benfica formasıyla çıktığı ikinci maçında da fileleri havalandıran Kerem karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Sport TV'ye verdiği maç sonu röportajında kendisini tanıtan ve lakabının "Harry Potter" olduğunu belirten Türk futbolcu "Mutluyum çünkü kazanmayı hak ettik. Tüm takımlar için zor bir atmosfere sahip, zor bir maçtı. Kazanmayı hak ettik, iyi oynadık ve iyi savunma yaptık. Üç puanla başlamak önemlidir. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum ve taraftarlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Benfica'nın geçtiğimiz hafta sonu Santa Clara'ya karşı oynadığı lig maçında da gol atan Kerem, "Takım arkadaşlarım ve taraftarlar tarafından çok iyi karşılandım. Kendimi rahat hissediyorum. Maçın en başından itibaren sahada her şeyimi veriyorum. Mutluyum ve sahada kendimi gösterebiliyorum, bu inanılmaz" dedi.

"ONUN ADINA MUTLUYUM"

Milli oyuncu, takım arkadaşı Orkun Kökçü'nün attığı frikik golü hakkında ise şunları söyledi:

"Harika bir oyuncu ve insan. Serbest vuruşu kullanmaya gittiğinde önceden kutlama yapacağını söylemişti. Onun adına mutluyum."