Benfica galibiyetle başladı: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü rüzgarı!
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde üç puan hedefleyen Benfica, Kızılyıldız deplasmanında sahaya çıktı. Benfica maçı 2-1 kazanırken; galibiyet golleri Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'den geldi.
Şampiyonlar Ligi'nde Benfica, deplasmanda Kızılyıldız ile karşılaştı.
Mücadele 2-1 Benfica lehine sona erdi. Goller; 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 29. dakikada Orkun Kökçü'den geldi. Kızılyıldız'ın tek golü 86. dakikada Milson'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Benfica, Devler Ligi'ne 3 puanla başladı.
İkinci haftada Benfica, sahasında Atletico Madrid ile karşılaşacak. Kızılyıldız ise aynı haftada Inter'e konuk olacak.
ORKUN VE KEREM İŞBİRLİĞİ
Kızılyıldız ağlarını havalandıran Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, yabancı bir ekibin formasıyla bir Şampiyonlar Ligi maçında gol atan ilk Türk takım arkadaşları oldu.
Milli oyuncular ilk 11 başladıkları maçta; Kerem 90 dakika, Orkun 88 dakika forma giydi.
Etiketler: #kerem aktürkoğlu #orkun kökçü #Benfica #Şampiyonlar Ligi
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