Benfica'dan flaş Şampiyonlar Ligi paylaşımı: Portekiz ekibinden Kerem Aktürkoğlu kararı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Kızılyıldız ile karşılaşacak Benfica'da milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun mücadeleye ilk 11'de başlayacağı iddia edildi.

Benfica'dan flaş Şampiyonlar Ligi paylaşımı: Portekiz ekibinden Kerem Aktürkoğlu kararı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.09.2024 - 16:12

Galatasaray'ın 12 milyon Euro karşılığında Benfica'ya gönderdiği Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibindeki serüvenine harika bir giriş yapmıştı.

Benfica ile ilk maçına Santa Clara karşısında çıkan Kerem Aktürkoğlu, iyi performansını bir de golle süslemişti.

PAYLAŞIMDA KEREM AKTÜRKOĞLU DA YER ALDI

Öte yandan Benfica bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde sahne alıyor. Portekiz temsilcisi ilk hafta maçında Kızılyıldız deplasmanına çıkıyor.

Benfica'dan yapılan maç günü paylaşımında Kerem Aktürkoğlu'na da yer verilmesi dikkat çekti.

KEREM AKTÜRKOĞLU OYNAYACAK MI?

NTV Spor'un aktardığına göre milli futbolcunun bu akşamki Kızılyıldız maçında sahaya ilk 11'de çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Benfica'nın Kızılyıldız ile deplasmanda kozlarını paylaşacağı müsabaka bu akşam TSİ 19:45'te başlayacak.


Etiketler: #kerem aktürkoğlu #Benfica #Kızılyıldız #uefa şampiyonlar ligi

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