Benfica'dan flaş Şampiyonlar Ligi paylaşımı: Portekiz ekibinden Kerem Aktürkoğlu kararı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Kızılyıldız ile karşılaşacak Benfica'da milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun mücadeleye ilk 11'de başlayacağı iddia edildi.
Galatasaray'ın 12 milyon Euro karşılığında Benfica'ya gönderdiği Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibindeki serüvenine harika bir giriş yapmıştı.
Benfica ile ilk maçına Santa Clara karşısında çıkan Kerem Aktürkoğlu, iyi performansını bir de golle süslemişti.
PAYLAŞIMDA KEREM AKTÜRKOĞLU DA YER ALDI
Öte yandan Benfica bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde sahne alıyor. Portekiz temsilcisi ilk hafta maçında Kızılyıldız deplasmanına çıkıyor.
Benfica'dan yapılan maç günü paylaşımında Kerem Aktürkoğlu'na da yer verilmesi dikkat çekti.
KEREM AKTÜRKOĞLU OYNAYACAK MI?
NTV Spor'un aktardığına göre milli futbolcunun bu akşamki Kızılyıldız maçında sahaya ilk 11'de çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Benfica'nın Kızılyıldız ile deplasmanda kozlarını paylaşacağı müsabaka bu akşam TSİ 19:45'te başlayacak.
Spor Haberleri
- Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı!
- Portekizlinin koltuğu tehlikede: Derbiyi kaybederse...
- Osimhen'den Kasımpaşalıya flaş yanıt!
- Oktar Tertemiz kimdir?
- Yılanın ısırdığı 15 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı
- Derbi öncesi Galatasaray'da Icardi gelişmesi!
- Real Madrid efsanesinden Arda Güler'e övgü!
- Celtic taraftarlarından Filistin'e destek!
- Turgay Demirel TBF için yeniden aday!
- İşte A Milli Futbol Takımı'nın yeri!
En Çok Okunan Haberler
-
- Görevden alınacak iki bakan belli oldu iddiası!
- Salim Güran ‘siz karışmayın ben hallederim’ dedi mi?
- AKP’li Ensarioğlu’ndan ilk açıklama geldi!
- İmamoğlu’nun avukatından ‘ahmak davası’ açıklaması!
- Ay tutulmasının en şanslı burçları hangileridir?
- Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e sert eleştiriler!
- Ailesine en iyi baba olacak 4 erkek burcu
- Tahliye kararı veren 3 hakim ve 1 savcı açığa alındı
- 16 ilin valisi değişti!
- Fark açılıyor, yurttaş erken seçim istiyor!