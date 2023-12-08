Kerem Aktürkoğlu: 'Sahada hep birbirimizi arıyoruz'

Yayınlanma: 08.12.2023 - 23:13

Güncelleme: 08.12.2023 - 23:13

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Adana Demirspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Adana Demirspor maçı hakkında konuşan Kerem Aktürkoğlu "Önemli olan galibiyet. Hafta içi Kopenhag ile önemli bir maça çıkacağız. Moral kazanmak ve ligi de güzel şekilde devam ettirmemiz gerekiyordu. İlk yarının sonundaki penaltı bizi düşürdü, rakibi iştahlandırdı. Önemli olan kazanmaktı. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık" dedi.

'SAHADA HEP BİRBİRİMİZİ ARIYORUZ'

Mauro Icardi ile ilgili uyumu ve şampiyonlukla ilgili açıklama yapan Kerem Aktürkoğlu "Mauro Icardi'yi çok seviyorum. Sahada hep birbirimizi arıyoruz. Ancak önemli olan kazanmak. Takımıma yardım etmek için her zaman uğraşıyorum. Bu maçta skor anlamında katkı yaptım ama her anlamda elimden geleni yapıyorum. Umarım takım olarak böyle devam ederiz ve ligin sonunda yeniden şampiyonluğu kazanırız" ifadelerini kullandı.