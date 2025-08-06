Kerem Aktürkoğlu transferi bitmek üzere! İşte anlaşma şartları...

Fenerbahçe, Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu transferinden vazgeçmiyor. Record'da yer alan habere göre, iki takım, transfer için ileri düzeyde görüşmelerde bulunuyor.

Benfica'nın, bu transferden 22-25 milyon euro gelir sağlayabileceği belirtildi. Fenerbahçe'nin bu transfer için aceleci olduğu, Benfica'nın ise Şampiyonlar Ligi ön elemeleri nedeniyle Kerem'i kadroda tutmaya çalıştığı kaydedildi.

Yağız Sabuncuoğlu da Fenerbahçe'nin, Kerem Aktürkoğlu transferi için Benfica'ya 22.5 milyon euro bonservis bedeli ve 2.5 milyon euro bonus içeren ilk resmi teklifini ilettiğini duyurdu.

Öte yandan Portekiz'den bir başka kaynak SIC Noticias ise Fenerbahçe ve Benfica'nın, milli futbolcunun transferi için anlaşma sağlandığını duyurdu.

SIC Noticias'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe ve Benfica, milli futbolcunun transferi için 22 milyon euro'ya anlaşma sağladı. 26 yaşındaki futbolcunun da Fenerbahçe ile 4 yıllık anlaşma sağladığı yazıldı.

Kerem Aktürkoğlu için Benfica ile görüşen Fenerbahçe, bu transferi kısa süre içerisinde resmiyete dökmek istiyor.

Milli yıldız, sakatlığı nedeniyle Benfica'nın, Nice ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almamıştı.

Benfica'ya geçen sezon transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, Portekiz temsilcisinde 54 maçta 16 gol attı ve 13 asist yaptı.