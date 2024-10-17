Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü forma giyiyordu: Benfica için 3 yıl men tehlikesi!

Yayınlanma: 17.10.2024 - 09:36

Güncelleme: 17.10.2024 - 09:38

Son dönemde Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün sırtladığı Benfica'da flaş bir gelişme yaşandı.

NTV Spor'un Portekiz basınından aktardığı habere göre, Benfica'nın yolsuzluk ve vergi kaçırmakla suçlandığı belirtildi.

Söz konusu haber için "Benfica tarihinin en ciddi spor suçlaması" başlığı atıldı.

Portekiz Kamu Bakanlığı ve savcılık, suçlu bulunması halinde Benfica'nın 6 aydan 3 yıla kadar spor müsabakalarından men edilmesini talep etti.

Öte yandan haberde Benfica'nın suçlu bulunması halinde 5-8 puan silme ve para cezası alabileceği de aktarıldı.