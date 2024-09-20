Portekiz'de gündem Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu: 'Türk büyüsü'

Yayınlanma: 20.09.2024 - 14:51

Güncelleme: 20.09.2024 - 14:51

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica, lig aşamasının ilk haftasında Kızılyıldız'a konuk oldu. Rakibini Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün golleriyle yenen Portekiz ekibi ilk maçtan 3 puanla ayrıldı.

Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olduktan sonra ikinci maçında da Kerem Aktürkoğlu ağları havalandırdı. Orkun Kökçü de bu sezon iki gole ulaştı.

Karşılaşmanın ardından Portekiz basını Benfica'nın galibiyetini değerledirirken Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün performansından övgüyle bahsedildi.

A Bola gazetesinde yer alan maç haberinde Orkun Kökçü 8 puanla maçın oyuncu seçilirken, "Orkun, Bruno Lage'in sisteminde istediği gibi daha derin alanlarda oynayabilir, hem topu taşıma hem de pas kalitesi açısından takımı daha iyi hale getiriyor" yorumu yapıldı.

Kerem Aktürkoğlu için 7 puan verilirken şu ifadeler kullanıldı, "Takımın yeni yıldızı. Benfica'nın Belgrad'da galibiyetinin önünü açtı."

Record gazetesi maç haberinde, "Benfica, Türk büyüsünü kullanarak Belgrad'da zafere ulaştı" başlığı kullanıldı.

Portekiz basınından JD'deki haberde, "Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün golleri sayesinde Benfica galibiyete uzandı" ifadelerine yer verildi.

O Jogo gazetesinde ise "Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ortaklığı genişliyor" değerlendimesi yapıldı.