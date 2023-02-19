Kerem Aktürkoğlu'dan anlamlı hareket!

Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 14:36

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 14:36

Galatasaray'ın kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu, depremzedeler için anlamlı bir hamlede bulundu.

Başarılı oyuncu, Başakşehir maçında hat-trick yaptığı topu, açık artırma ile satılması için sarı-kırmızılı kulübün müzayedesine hediye etti.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Kaptanlarımızdan Kerem Aktürkoğlu, Başakşehir maçında hat-trick yaptığı topu açık artırma ile satılması amacıyla müzayedemize hediye etti." dedi.

Sarı-kırmızılı kulüp ayrıca, "Müzayedemizde yer almasını istediğiniz maddi/manevi değeri olan eşyalarınızı yarından itibaren Galatasaray Stadyum Müzesi'ndeki noktamıza teslim edebilirsiniz" ifadelerini kullandı.