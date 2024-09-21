Kerem Aktürkoğlu'ndan Mert Hakan iması... 'Kulübeden izlesin'
Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Yunus Akgün'ün paylaşımına yanıt veren Kerem Aktürkoğlu sosyal medyada gündem oldu.
Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, derbi sonrası Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a gönderme yaptı.
Geçen sezon Rams Park'ta oynanan maçın ardından Mert Hakan Yandaş ile tartışan Kerem Aktürkoğlu, maç sonunda Yunus Akgün'ün paylaşımına cevap verdi.
Yunus Akgün, "Burada kalmıştık" yazarken Kerem Aktürkoğlu bu açıklamaya, "Kulübeden izlesin" cevabını verdi.
Spor Haberleri
- Arda Güler oynadı, Real Madrid farklı kazandı!
- PSG, ilk puan kaybını Reims karşısında yaşadı!
- Acun Ilıcalı'dan derbi sonrası ilginç yorum!
- İbrahim Hatipoğlu'nda şoke eden sözler!
- Galatasaray yönetiminden Okan Buruk'a flaş mektup!
- Jose Mourinho'dan şaşırtan hareket!
- Okan Buruk, derbi galibiyeti sonrası mutlu!
- Galatasaray'dan flaş Fenerbahçe göndermesi!
- Kerem Aktürkoğlu'ndan Mert Hakan iması...
- Fenerbahçe'nin 32 maçlık serisi son buldu!
En Çok Okunan Haberler
-
- Katili itiraf etti!
- 'Çernobil yanında güllük gülistanlık kalır'
- 'Vandalları kim koruyor?'
- CHP'li isim olayın perde arkasını açıkladı
- Galatasaray, Fenerbahçe'nin Kadıköy serisini bitirdi!
- Milli eğitim üzerinden adınızı kullanıyorlar
- Köyde 'yıldırım' faciası
- Knut Hamsun haklı galiba
- Metin Arolat’ın cenazesi ablasına teslim edildi
- 'Gizli servisin koruması altında olduğu' ortaya çıktı