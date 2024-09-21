Kerem Aktürkoğlu'ndan Mert Hakan iması... 'Kulübeden izlesin'

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Yunus Akgün'ün paylaşımına yanıt veren Kerem Aktürkoğlu sosyal medyada gündem oldu.

Kerem Aktürkoğlu'ndan Mert Hakan iması... 'Kulübeden izlesin'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.09.2024 - 23:08

Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, derbi sonrası Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a gönderme yaptı.

Geçen sezon Rams Park'ta oynanan maçın ardından Mert Hakan Yandaş ile tartışan Kerem Aktürkoğlu, maç sonunda Yunus Akgün'ün paylaşımına cevap verdi.

Yunus Akgün, "Burada kalmıştık" yazarken Kerem Aktürkoğlu bu açıklamaya, "Kulübeden izlesin" cevabını verdi.


Etiketler: #mert hakan yandaş #kerem aktürkoğlu #galatasaray #fenerbahçe

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