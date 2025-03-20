Kerem Aktürkoğlu'ndan milli takımda dikkat çeken performans!

Yayınlanma: 20.03.2025 - 21:55

Güncelleme: 20.03.2025 - 21:55

A Milli Takım'da Macaristan ile oynanan maçta dikkat çeken isimlerden biri Kerem Aktürkoğlu oldu.

Kerem Aktürkoğlu, Macaristan karşısında 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

69. dakikada A Milli Takım'ı 2-1 öne geçiren golü atan Kerem Aktürkoğlu, 73. dakikada ise İrfan Can Kahveci'nin golünde asisti yapan oyuncu oldu