Kerem Aktürkoğlu'ndan milli takımda dikkat çeken performans!

A Milli Takım'da Kerem Aktürkoğlu, Macaristan karşılaşmasında 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

Kerem Aktürkoğlu'ndan milli takımda dikkat çeken performans!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 20.03.2025 - 21:55

A Milli Takım'da Macaristan ile oynanan maçta dikkat çeken isimlerden biri Kerem Aktürkoğlu oldu.

Kerem Aktürkoğlu, Macaristan karşısında 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

69. dakikada A Milli Takım'ı 2-1 öne geçiren golü atan Kerem Aktürkoğlu, 73. dakikada ise İrfan Can Kahveci'nin golünde asisti yapan oyuncu oldu


Etiketler: #A Milli Takım #kerem aktürkoğlu #türkiye #Macaristan
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