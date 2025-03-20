Kerem Aktürkoğlu'ndan milli takımda dikkat çeken performans!
A Milli Takım'da Kerem Aktürkoğlu, Macaristan karşılaşmasında 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
A Milli Takım'da Macaristan ile oynanan maçta dikkat çeken isimlerden biri Kerem Aktürkoğlu oldu.
Kerem Aktürkoğlu, Macaristan karşısında 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
69. dakikada A Milli Takım'ı 2-1 öne geçiren golü atan Kerem Aktürkoğlu, 73. dakikada ise İrfan Can Kahveci'nin golünde asisti yapan oyuncu oldu
Etiketler: #A Milli Takım #kerem aktürkoğlu #türkiye #Macaristan
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