Kerem Aktürkoğlu'nun tekmelikleri gündem oldu!

Benfica forması giyen milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun Famalicao maçında giydiği tekmeliklerindeki detay gündem oldu.

Kerem Aktürkoğlu'nun tekmelikleri gündem oldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.01.2025 - 14:08

Portekiz Ligi'nin 18. haftasında Benfica, Famalicao'yu 4-0 mağlup etti. Uzun süredir eleştiri oklarının hedefi olan Kerem Aktürkoğlu da Orkun Kökçü'ye asist yaparak adeta geri döndüğünün mesajını verdi.

Mücadelede Kerem Aktürkoğlu'nun performansı ve asistinden daha fazla konuşulan bir detay vardı.

Milli futbolcunun Orkun Kökçü ile olan sevincinde kameralara yansıyan tekmelikleri dikkat çekti.

Tekmeliklerin üzerinde Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'da oynadığı dönemden şampiyonluk kupasıyla bir pozunun olduğu görüldü.

Kerem Aktürkoğlu'nun tekmeliklerinin gözüktüğü o kare kısa sürede sosyal medyada özellikle Galatasaray taraftarlarından büyük etkileşim aldı.


Etiketler: #kerem aktürkoğlu #Benfica #galatasaray

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