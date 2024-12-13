Kerem Demirbay'dan ayrılık iddialarına cevap!
Galatasaray forması giyen Kerem Demirbay, sarı kırmızılı takımdan ayrılmak istemediğini ve kariyerini İstanbul'da sonlandırmak istediğini söyledi.
Galatasaray'ın yıldızı Kerem Demirbay, Sky DE'ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Tecrübeli futbolcu, sarı kırmızılı takımdan ayrılmak istemedini söyledi.
"HER KULÜBE SAYGIM VAR"
Kerem Demirbay yaptığı açıklamada, "Şu anda kulüp değiştirmeyi düşünmüyorum. Bazı kulüplerin benimle ilgilendiğini biliyorum. Elbette her kulübe büyük saygım var. Ama kesinlikle kulüp değiştirmeyeceğim. Neden? Çünkü burada kendimi çok iyi hissediyorum. Ailem burada kendini çok rahat hissediyor, bunu siz de görebilirsiniz. Ve bir buçuk yıllık sözleşmem var, kesinlikle burada kalacağım" dedi.
"KARİYERİMİ GALATASARAY'DA BİTİRMEK İSTİYORUM"
Kariyerini Galatasaray'da sonlandırmak istediğini söyleyen tecrübeli oyuncu, "Bunu uzatmak ve burada kalmak istiyorum. Burada hiçbir kapıyı kapatmak istemiyorum. Almanya'ya geri dönmek istemediğimden değil ama hayalim kariyerimi Galatasaray'da bitirmek. İşte benim hayalim bu ve bunun gerçekleşeceğini biliyorum" diye konuştu.
31 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Galatasaray'da 20 maçta forma giydi ve 3 asistlik performans sergiledi.
Spor Haberleri
- Tenzor Kış Serisi heyecanlı başladı
- Kenyalı atletler, Mersin Maratonu’na hazırlanıyor
- Ali Koç'tan Samandıra çıkarması
- Twente - Beşiktaş maçı için flaş iddia!
- Kerem Demirbay'dan ayrılık iddialarına cevap!
- Serdal Adalı'dan adaylık için yeni açıklama
- Kulübün anahtarı belediyeye teslim edildi
- Felipe Melo'dan Galatasaray'a kaleci önerisi
- Lucescu'dan Türkiye'nin kurası için flaş yorum
- Vincenzo Montella'dan kura yorumu
En Çok Okunan Haberler
-
- Son anket: AKP eridi, fark kapanıyor
- Adliyede silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!
- Türkiye'nin 'konumu' hakkında açıklama
- Ayşenur Arslan’ın Colani ile ilişkisi
- Serdar Ortaç: 'Ölmek istiyorum'
- Hatay’da yaşayan Alevi yurttaşlar kaygılı
- Kalın Colani'nin yolcusu!
- NATO Genel Sekreteri'nden tedirgin eden açıklama
- Türkiye'den Şam Büyükelçiliği'ne atama!
- İmamoğlu'ndan 'Suriyeliler' açıklaması