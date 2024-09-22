Kerem Demirbay'dan flaş Fenerbahçe açıklaması!
Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay, Fenerbahçe'nin futbolunu eleştirdi.
Galatasaray'ın orta saha oyuncularından Kerem Demirbay, Fenerbahçe galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.
Kerem Demirbay, derbi sonrasında Fenerbahçe'nin oynadığı futbolu eleştirdi ve gönderme yaptı.
'EN BÜYÜK GELDİĞİ ZAMAN AĞIRLIK OLUYOR'
Sarı-kırmızılı futbolcu yaptığı açıklamada "Çok mutluyuz, Galatasaray'a yakışanı yaptık. Bilmiyorum, kendi evinde Fenerbahçe olarak, saklanmak, futbol oynamamak. Normal, en büyük geldiği zaman böyle ağırlık oluyor" dedi.
Etiketler: #Kerem Demirbay #galatasaray #fenerbahçe
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