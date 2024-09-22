Kerem Demirbay'dan flaş Fenerbahçe açıklaması!

Yayınlanma: 22.09.2024 - 09:18

Güncelleme: 22.09.2024 - 09:18

Galatasaray'ın orta saha oyuncularından Kerem Demirbay, Fenerbahçe galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Kerem Demirbay, derbi sonrasında Fenerbahçe'nin oynadığı futbolu eleştirdi ve gönderme yaptı.

'EN BÜYÜK GELDİĞİ ZAMAN AĞIRLIK OLUYOR'

Sarı-kırmızılı futbolcu yaptığı açıklamada "Çok mutluyuz, Galatasaray'a yakışanı yaptık. Bilmiyorum, kendi evinde Fenerbahçe olarak, saklanmak, futbol oynamamak. Normal, en büyük geldiği zaman böyle ağırlık oluyor" dedi.