Galatasaray'da maç sonu gerginlik! Muslera ve Kerem Demirbay...

Galatasaray'da maç sonu Kerem Demirbay ve Fernando Muslera tartıştı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından tecrübeli futbolcular Kerem ve Muslera birbirleriyle tartışmaya başladı. Kerem'i Osimhen, Muslera'yı ise Abdülkerim ve Barış Alper uzaklaştırmaya çalıştı. Buna rağmen iki oyuncu birbirine yürümeye devam etti.