Galatasaray'da maç sonu gerginlik! Muslera ve Kerem Demirbay...
Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera ve Kerem Demirbay, Bodrum maçı sonrası sahada tartıştı.
Galatasaray'da maç sonu Kerem Demirbay ve Fernando Muslera tartıştı.
Maçın bitiş düdüğünün ardından tecrübeli futbolcular Kerem ve Muslera birbirleriyle tartışmaya başladı. Kerem'i Osimhen, Muslera'yı ise Abdülkerim ve Barış Alper uzaklaştırmaya çalıştı. Buna rağmen iki oyuncu birbirine yürümeye devam etti.
İkilinin tartışmaları 1 dakikadan fazla devam etti. Takım arkadaşlarının araya girme çalışmasına rağmen diyalogları devam etti.
Daha sonra deplasman tribünündeki Galatasaraylılar ile galibiyet sevinci yaşanırken Muslera ile Kerem arasındaki olay tatlıya bağlandı.
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