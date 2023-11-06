Kerem Kazaz’ı fırtına durdurdu!

Yayınlanma: 06.11.2023 - 18:19

Güncelleme: 06.11.2023 - 18:19

Henüz ehliyet sahibi olmadığı için yurt dışındaki şampiyonalarda özel lisans ve izin ile yarışan Kerem Kazaz, 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası hazırlıklarını zorunlu olarak Türkiye dışında sürdürüyor.

17 yaşındaki genç pilot Kerem Kazaz, kariyerinin ikinci önemli yarışını geride kalan hafta sonu İspanya’da koştu. Kerem Kazaz, zorlu asfalt rallisi Rallye la Nucia_Mediterraneo’ya co pilotu Albas Sanchez ve bu kez bir Peugeot 208 Rally4 ile katıldı. Aslında genç pilot ve co pilotu Alba Sanchez için yarış oldukça iyi başlamıştı. Ancak saatte 75 km hıza ulaşan fırtına ilk etabının sonundaki flying finiş tabelasını uçurunca Kerem Kazaz da stoptan önce yol dışı kaldı ve ön aksını koparıp yolda kaldı. İkinci gün süper ralli kuralı ile yarışa dönen Kerem Kazaz iddiasını yitirince deneyim kazanmaya odaklandı. Ve sınıfında en iyi 5’inci zamanları yapsa da ralliyi yedinci sırada tamamladı…