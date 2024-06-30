Avusturya maçının hakeminden dikkat çeken istatistik: 6 mağlubiyet!

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile oynayacağı mücadeleyi Artur Soares Dias yönetecek. Portekizli hakemin yönettiği maçlarda Türk takımlarının olumsuz sonuçlar alması dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.06.2024 - 15:13
Avusturya maçının hakeminden dikkat çeken istatistik: 6 mağlubiyet!
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A Milli Takımımızın, EURO 2024 Son 16 Turu'nda Avusturya ile karşılaşacağı maçın Portekizli hakemi Artur Soares Dias'ın karnesi göz korkuttu.

Kariyerinde Milli Takım ve kulüplerimizin 6 kez maçını yöneten Dias, bu 6 maçta da rakipleri sevindirdi. Dias'ın yönetiminde, A Milli Takımımız 3, U21 Takımımız 1, Fenerbahçe ve Eskişehirspor 1'er kez maça çıktı ve sadece 3 gol atılabildi.

6 MAÇTA GALİBİYET YOK

Portekizli hakemin yönettiği Türk takımlarının maçları şu şekilde:

-Türkiye 0-2 Galler

-Macaristan 1-0 Türkiye

-Rusya 2-1 Türkiye

-Monaco 3-1 Fenerbahçe

-Marsilya 3-0 Eskişehirspor

-Yunanistan U21 2-1 Türkiye U21

FIRAT AYDINUS: "TEDİRGİNLİK DUYUYORUM"

Eski FIFA kokartlı hakemlerimizden Fırat Aydınus, Hürriyet gazetesindeki köşesinde Artur Soares Dias'a dikkat çekti.

Aydınus'un ifadeleri şu şekilde:

"A Milli Takımımız'ın EURO2024 son 16 turunda Avusturya ile oynayacağı maça atanan Artur Soares Dias, bugüne kadar kulüplerimizin ve milli takımlarımızın yönettiği karşılaşmaların tamamını kaybetmemizden dolayı şimdiden 'uğursuz hakem' ilan edildi bile!

Ben de açık söyleyeyim; bu hakemden tedirginlik duyuyorum. Şampiyonada daha önce Polonya-Hollanda (1-2) ve Danimarka-İngiltere (1-1) maçlarını yöneten Dias, oynatmayı seven ve sarı kart çıkarmaktan sakınmayan bir hakem görünümünde.

Geride bıraktığımız sezon itibariyle Süper Lig'in sonlarına doğru Video Yardımcı Hakem (VAR) desteği verilmesi için Portekiz Futbol Federasyonu ile anlaşan MHK, en azından bu hakemin nasıl bir yönetim tarzı olduğunu inceleyip milli takım yetkililerine bilgi vermiştir diye düşünüyorum."


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