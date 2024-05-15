Kevin De Bruyne tarihe geçti: Manchester City şampiyonluğa bir adım uzaklıkta!

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 34. hafa erteleme maçında deplasmanda karşılaştığı Tottenham'ı Erling Haaland'ın golleri ile 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.05.2024 - 09:42
Kevin De Bruyne tarihe geçti: Manchester City şampiyonluğa bir adım uzaklıkta!
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Manchester City, Premier Lig 34. haftanın erteleme maçında Tottenham ile karşılaştı. Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan maçı Manchester City 2-0 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 51. ve 90+1. dakikalarda Erling Haaland kaydetti.

Halaand'ın golünde asisti yapan De Bruyne, sakatlığı sebebiyle şubat ayına kadar forma giyememesine rağmen bu sezon 10. asistini yaptı.

DE BRUYNE TARİHE GEÇTİ

Kevin De Bruyne, Cesc Fabregas'ı geçerek Premier Lig tarihinin en çok asist yapan ikinci oyuncusu oldu. Ryan Giggs, 163 asistle zirvede yer alıyor.

Manchester City'de sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Alisson, 69. dakikada yerini Stefan Ortega'ya bıraktı. Sonradan oyuna giren Ortega, Tottenham'ın 3 net gol pozisyonunda kalesinde devleşerek takımını ipten aldı.

MANCHESTER CİTY BÜYÜK AVANTAJ YAKALADI

Bu sonuçla birlikte Manchester City puanını 88'e çıkardı ve son haftaya girilirken Arsenal'ın 2 puan önünde liderlik koltuğuna oturdu. Tottenham ise 63 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında City, West Ham ile karşılaşacak. Tottenham ise küme düşen Sheffield ile oynayacak.


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