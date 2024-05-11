Manchester City, güle oynaya liderliği aldı!

Yayınlanma: 11.05.2024 - 16:40

Güncelleme: 11.05.2024 - 16:40

Premier Lig 37. hafta maçında Manchester City, deplasmanda Fulham ile karşılaştı.

Craven Cottage'de oynanan maçı Manchester City 4-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 13 ve 71. dakikalarda Josko Gvardiol, 59. dakikada Philip Foden ve 90+7. dakikada Julian Alvarez kaydetti.

Fulham da Issa Diop, 90+5. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Guardiola'nın öğrencileri ligde üst üste 7. galibiyetini aldı. Yenilmezlik serisini ise 21'e çıkardı.

Bu sonucun ardından City, aynı maç sayısı olan Arsenal'in 2 puan önünde liderlik koltuğuna oturdu. Fulham ise 44 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Manchester temsilcisi, ertelenen maçta Tottenham ile karşılaşacak. Fulham ise Luton Town'a konuk olacak.