Manchester City, güle oynaya liderliği aldı!
Premier Lig 37. hafta maçında Manchester City, deplasmanda Fulham'ı 4-0 mağlup etti.
Premier Lig 37. hafta maçında Manchester City, deplasmanda Fulham ile karşılaştı.
Craven Cottage'de oynanan maçı Manchester City 4-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 13 ve 71. dakikalarda Josko Gvardiol, 59. dakikada Philip Foden ve 90+7. dakikada Julian Alvarez kaydetti.
Fulham da Issa Diop, 90+5. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Guardiola'nın öğrencileri ligde üst üste 7. galibiyetini aldı. Yenilmezlik serisini ise 21'e çıkardı.
Bu sonucun ardından City, aynı maç sayısı olan Arsenal'in 2 puan önünde liderlik koltuğuna oturdu. Fulham ise 44 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Manchester temsilcisi, ertelenen maçta Tottenham ile karşılaşacak. Fulham ise Luton Town'a konuk olacak.
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