Manchester City, güle oynaya liderliği aldı!

Premier Lig 37. hafta maçında Manchester City, deplasmanda Fulham'ı 4-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.05.2024 - 16:40
Manchester City, güle oynaya liderliği aldı!
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Premier Lig 37. hafta maçında Manchester City, deplasmanda Fulham ile karşılaştı.

Craven Cottage'de oynanan maçı Manchester City 4-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 13 ve 71. dakikalarda Josko Gvardiol, 59. dakikada Philip Foden ve 90+7. dakikada Julian Alvarez kaydetti.

Fulham da Issa Diop, 90+5. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Guardiola'nın öğrencileri ligde üst üste 7. galibiyetini aldı. Yenilmezlik serisini ise 21'e çıkardı.

Bu sonucun ardından City, aynı maç sayısı olan Arsenal'in 2 puan önünde liderlik koltuğuna oturdu. Fulham ise 44 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Manchester temsilcisi, ertelenen maçta Tottenham ile karşılaşacak. Fulham ise Luton Town'a konuk olacak.


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