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Kevin De Bruyne transferinde sona doğru: Sağlık kontrolünden geçecek!

Kevin De Bruyne transferinde sona doğru: Sağlık kontrolünden geçecek!

12.06.2025 11:15:00
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Cumhuriyet Spor
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Kevin De Bruyne transferinde sona doğru: Sağlık kontrolünden geçecek!

İngiltere Premier Ligi takımlarından Manchester City ile sözleşmesi sona eren Kevin De Bruyne, Napoli transferi için İtalya'ya geldi.

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester City'den ayrılan Kevin de Bruyne, İtalya Serie A kulübü Napoli ile anlaşmaya vardı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Belçikalı yıldız, bugün Roma'ya geldiği ve Villa Stuart'ta sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi.

Napoli'nin 33 yaşındaki yıldız futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

İtalyan kulübünün, Kevin de Bruyne'ye yıllık 10 milyon Euro ödeyeceği ifade edildi.

Manchester City ile bu sezon 40 karşılaşmaya çıkan yıldız futbolcu, 6 gol ve 8 asist kaydetti.

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