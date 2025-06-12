Kevin De Bruyne transferinde sona doğru: Sağlık kontrolünden geçecek!

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester City'den ayrılan Kevin de Bruyne, İtalya Serie A kulübü Napoli ile anlaşmaya vardı.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Belçikalı yıldız, bugün Roma'ya geldiği ve Villa Stuart'ta sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi.
Napoli'nin 33 yaşındaki yıldız futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
İtalyan kulübünün, Kevin de Bruyne'ye yıllık 10 milyon Euro ödeyeceği ifade edildi.
Manchester City ile bu sezon 40 karşılaşmaya çıkan yıldız futbolcu, 6 gol ve 8 asist kaydetti.