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Manchester City taraftarından De Bruyne'ye duygusal veda!

Manchester City taraftarından De Bruyne'ye duygusal veda!

20.05.2025 22:48:00
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Cumhuriyet Spor
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Manchester City taraftarından De Bruyne'ye duygusal veda!

Manchester City'nin efsane ismi Kevin De Bruyne, Etihad Stadyumu'nda Bournemouth maçıyla taraftarı önünde son kez sahaya çıktı. Tribünlerde açılan dev pankart ve çocuklarıyla çıktığı seremoni, veda gecesini unutulmaz kıldı.

Manchester City'nin simge isimlerinden Kevin De Bruyne, kulüpteki son iç saha maçına Bournemouth karşısında çıktı.

Sezon sonunda takımdan ayrılacak olan Belçikalı yıldız için Etihad Stadyumu'nda duygusal bir veda töreni düzenlendi.


DEV PANKART AÇTILAR

Karşılaşma öncesinde tribünlerde dev bir pankart açıldı. Üzerinde De Bruyne'nin diz çöküp kramponunu bağladığı ikonik bir pozun yer aldığı dev afişte, "KING KEV" (Kral Kev) ifadesi dikkat çekti. Taraftarlar uzun süre alkışlarla yıldız oyuncuya sevgilerini gösterdi.


SEREMONİYE ÇOCUKLARIYLA ÇIKTI

De Bruyne seremoniye çocuklarıyla birlikte çıkarak veda anını daha da anlamlı hale getirdi. Gözyaşlarını tutmakta zorlanan yıldız isim, taraftarların sevgi seli karşısında duygusal anlar yaşadı.

BİR DEVİR SONA ERDİ

Manchester City formasıyla birçok kupa ve başarıya imza atan Kevin De Bruyne, Etihad'daki bu maçla birlikte bir dönemi resmen kapatmış oldu.

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