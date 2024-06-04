Kevin De Bruyne'den Suudi Arabistan yanıtı!

Manchester City'nin yıldızı futbolcusu Kevin De Bruyne, Suudi Arabistan'a transfer olasılığıyla ilgili konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.06.2024 - 15:23
Kevin De Bruyne'den Suudi Arabistan yanıtı!
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Manchester City'nin yıldızı futbolcusu Kevin De Bruyne, yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'a transfer olmakla ilgili konuştu.

'NE ANLAMA GELDİĞİNİ DÜŞÜNMELİSİNİZ'

Belçikalı yıldız, "Benim yaşımda böyle şeylere açık olmak zorundasınız. Kariyerimin sonu olabilecek bir dönemde inanılmaz bir paradan bahsediyoruz. Bunun ne anlama geldiğini düşünmelisiniz ancak ben şu anda bunu düşünmek zorunda kalmadım." dedi.

32 yaşındaki futbolcunun Manchester City ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

Manchester City'de geride kalan sezonda 26 maçta süre bulan Belçikalı yıldız, 6 gol attı ve 18 asist yaptı.


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