Üst üste 4. kez: Premier Lig'de şampiyon Manchester City
Manchester City, West Ham United'ı 3-1 mağlup ederek Premier Lig'de üst üste 4. kez şampiyon oldu.
İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftasında Manchester City ile West Ham United karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester City 3-1 kazandı ve şampiyon oldu.
Manchester City'e galibiyeti ve şampiyonluğu getiren golleri 2 ve 18. dakikalarda Phil Foden, 59. dakikada Rodri kaydetti.
West Ham United'ın tek golü 42. dakikada Muhammed Kudüs'ten geldi.
MANCHESTER CITY İLKİ BAŞARDI
Gök Maviler, üst üste 4. kez mutlu sona ulaşırken Premier Lig'de bunu ilk kez başaran ekip oldu.
City taraftarları şampiyonluk sonrası sahaya girerek kutlama yaptı.
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