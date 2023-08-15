Kevin N'Koudou'nun yeni adresi belli oldu
Beşiktaş'tan ayrılan Kevin N'Koudou'nun yeni adresi Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Damac FC oldu.
Beşiktaş'la sözleşmesi bitiminin ardından takımdan ayrılan Kevin N'Koudou'nun yeni adresi belli oldu.
Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Damac FC, Kevin N'Koudou'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
Suudi ekibi, Kamerunlu oyuncu ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı.
SEZON PERFORMANSI
Beşiktaş'ta geride bıraktığımız sezon 22 karşılaşmaya çıkan N'Koudou 5 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.
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