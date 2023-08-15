Kevin N'Koudou'nun yeni adresi belli oldu

Beşiktaş'tan ayrılan Kevin N'Koudou'nun yeni adresi Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Damac FC oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.08.2023 - 07:20
Kevin N'Koudou'nun yeni adresi belli oldu
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Beşiktaş'la sözleşmesi bitiminin ardından takımdan ayrılan Kevin N'Koudou'nun yeni adresi belli oldu.

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Damac FC, Kevin N'Koudou'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Suudi ekibi, Kamerunlu oyuncu ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı. 

SEZON PERFORMANSI 

Beşiktaş'ta geride bıraktığımız sezon 22 karşılaşmaya çıkan N'Koudou 5 gol, 1 asistlik performans sergilemişti. 


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