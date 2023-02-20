Beşiktaşlı futbolcu Kevin N'Koudou'dan ayrılık şartı!

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 12:01

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 12:01

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in, sistemine uymadığı gerekçesiyle gözden çıkardığı ve gönderilmesini istediği Kevin N'Koudou, ayrılık için şart koştu.

Hürriyet'in haberine göre, siyah-beyazlı kulüple sezon sonuna dek sözleşmesi bulunan Kamerunlu kanat oyuncusu, "Beşiktaş'ta mutluyum ve ayrılmak istemiyorum. Kulüp yönetimi beni istemiyorsa bu durumda yapılacak şey de belli. Haziran ayına kadar sözleşmeliyim. Orada yazan fesih bedelini ödedikleri takdirde giderim" dedi.

ADANA DEMİRSPOR İSTİYOR

2019'da 4.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Tottenham'dan alınan N'Koudou, Beşiktaş'tan yılda 1 milyon 600 bin Euro kazanıyor.

İddiaya göre, Siyah-beyazlı kulübe bonservis dahil 10 milyon 900 bin Euro'ya mal olan 28 yaşındaki futbolcu ile Adana Demirspor ilgileniyor. Akdeniz ekibinin N'Koudou'yu bonservisiyle satın almak istediği ileri sürüldü.

Bu transfer gerçekleştiği takdirde N'Koudou; Josef de Souza, Javi Montero, Tyler Boyd, Wout Weghorst ve Oğuzhan Akgün'den sonra takımdan ayrılan 6. futbolcu olacak.