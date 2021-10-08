Kim Min-Jae asist yaptı, Kore Suriye maçını 2-1 kazandı
Fenerbahçe'nin stoperi Kim Min-Jae, Güney Kore'nin Suriye'yi 2-1 yendiği maçta Tottenham'ın yıldızı Son'un gol pasını verdi.
Fenerbahçe'ye transfer olmasından kısa süre içinde taraftarların gönlünü fetheden Kim Min-Jae, başarılı performansını ülkesine taşıdı. Güney Kore, sarı-lacivertli futbolcunun 90 dakika forma giydiği maçta Suriye'yi 2-1 mağlup etti.
Üç puana ulaşmakta çok zorlanan ve galibiyet golünü 89. dakikada atan Güney Kore'de asisti ise Kim Min-jae yaptı. Kullanılan serbest vuruşta Kim topu kafayla indirdi ve Tottenham'ın yıldızı Heung Min-Son ağların havalandırdı.
Diğer goller ise ev sahibi adına 48'de In Beom-Hwang, konuk takım adına 84'te Omar Khribin'den geldi. Başarılı stoper böylece milli takımının elde ettiği zaferde kilit rol oynadı.
Kaynak: Ajansspor
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