Kim Min-Jae asist yaptı, Kore Suriye maçını 2-1 kazandı

08 Ekim 2021 Cuma, 07:56

Fenerbahçe'ye transfer olmasından kısa süre içinde taraftarların gönlünü fetheden Kim Min-Jae, başarılı performansını ülkesine taşıdı. Güney Kore, sarı-lacivertli futbolcunun 90 dakika forma giydiği maçta Suriye'yi 2-1 mağlup etti.

Üç puana ulaşmakta çok zorlanan ve galibiyet golünü 89. dakikada atan Güney Kore'de asisti ise Kim Min-jae yaptı. Kullanılan serbest vuruşta Kim topu kafayla indirdi ve Tottenham'ın yıldızı Heung Min-Son ağların havalandırdı.

Diğer goller ise ev sahibi adına 48'de In Beom-Hwang, konuk takım adına 84'te Omar Khribin'den geldi. Başarılı stoper böylece milli takımının elde ettiği zaferde kilit rol oynadı.

Kaynak: Ajansspor