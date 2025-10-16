Kim Min-jae için geri dönüş ihtimali: 'Kabullenmek zorunda kalacak'

Kim Min-jae yeniden Serie A’da forma giyebilir. Napoli’deki performansının ardından Bayern Münih’e transfer olan Güney Koreli stoperin Bavyera ekibindeki geleceği tartışılıyor.

Bayern Münih’te bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Kim Min-jae’yle İtalya Serie A ekipleri ilgileniyor.

La Gazetta della Sport’ta yer alan habere göre Juventus ve Milan, 28 yaşındaki stoperi kadrosuna katmayı düşünüyor. Min-jae’nin Juventus’ta uzun süreli sakatlığı bulunan Bremer’in yerine geçebileceği ve savunma için önemli bir isim olabileceğine dikkat çekildi.

Kim Min-jae ile geçen yaz Suudi Arabistan takımlarının ilgilendiği ancak tecrübeli oyuncunun Avrupa’da kalmak için teklifleri reddettiği belirtildi. Min-jae’nin şu anda Bayern Münih’te Jonathan Tah-Dayot Upamecano ikilisinin önüne geçmesinin zor olduğu vurgulandı.

Haberde ayrıca, "Bayern Münih ayrılığa izin verebilir ancak en büyük engel 9 milyon Euro'luk maaşı. Özellikle bir defans oyuncusu için İtalya’da bu ücretler çok fazla. Min-jae, kariyerinde bir değişiklik yapmak, oyun süresini ve istikrarını yeniden kazanmak istiyorsa beklentilerini düşürmeyi kabullenmek zorunda kalacak" ifadeleri yer aldı.

KIM MIN-JAE’NİN KARİYERİ

Futbola ülkesi Güney Kore'de başlayan Kim Min-jae, 2021'de Beijing Guoan'dan Fenerbahçe'ye imza atarak Avrupa kariyerine başladı.

Fenerbahçe’deki ilk sezonun ardından Napoli, sonrasında ise Bayern Münih’e transfer olan Min-jae, 3 sezondur Alman ekibinin formasını giyiyor.